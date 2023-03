Millie Bobby Brown komt dit najaar met eigen debuutroman

Nineteen steps is ‘een episch verhaal over liefde, verlies, geheimen’, aldus de uitgeverij. Het verhaal gaat over de 18-jarige Nellie Morris, die met haar ouders in Londen woont tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een groot ongeluk brengt vervolgens gigantische consequenties met zich mee.

,,Ik werd geïnspireerd door mijn oppas Ruth. Daarom is dit boek heel persoonlijk en ligt het me dicht aan het hart”, zei Brown eerder in een verklaring. ,,Ik ben opgegroeid met het luisteren naar verhalen over haar ervaringen met de oorlog. Ik voel me vereerd dat ik haar verhaal in leven mag houden.”

Brown werd bij het grote publiek bekend door haar rol van Eleven in de Netflix-serie Stranger Things.

