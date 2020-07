Milou ruilt boer Bastiaan na lockdown in voor stadsleven in Frankfurt

Milou maakte er tijdens de opnames van de boerendatingshow geen geheim van dat ze ‘haar’ Frankfurt, de stad waar ze woont en werkt, niet snel zou willen verruilen voor de Zeeuwse klei. Dat leverde een probleem op, want de 36-jarige Bastiaan zag een langeafstandsrelatie alles behalve zitten. Maar de liefde tussen de twee is zo groot, dat er nu niets anders opzit. Bastiaan werkt zich in het zweet op zijn boerenbedrijf, terwijl Milou sporadisch de trein naar Duitsland pakt.

Doordat Milou ervoor koos de lockdown-periode in Zeeland door te brengen, stond ze deze week, nu weer het kan, te popelen om naar huis te reizen. Vandaag dook ze in haar appartement haar kledingkast in, snorde haar sieraden op, zorgde voor een passend make-upje en trok naar eigen zeggen ‘eindelijk weer eens iets fatsoenlijks’ aan. Milou was haar boerderij-outfit meer dan zat, zo geeft ze op Instagram toe, bij de hashtag ‘stadsmeisje’.

Uit een andere update blijkt dat ze een week gescheiden is van haar Bastiaan, die getroost wordt door hond Luna. Vorige maand gaf Milou toe dat ze nog op zoek is naar een goede modus tussen haar werk voor de Europese Centrale Bank en haar nieuwe leven in Zeeland. Het lijkt er sterk op dat Nederland wint. ,,Hoe het er in de toekomst uit gaan zien... We zijn niet zulke grote planners, maar we weten waar we naartoe willen. Ik verwacht dat we over een jaar wel fulltime voor het echie op de boerderij zitten.’’