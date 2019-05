Minister Slob peinst niet over hoger salaris voor Matthijs van Nieuwkerk

Regeringspartij VVD vindt dat Van Nieuwkerk moet gaan als hij niet tevreden is bij de publieke omroep. ,,Als je meer wilt verdienen dan de minister-president, dan ga je naar de commerciëlen toe. Ze zijn in Hilversum vergeten dat het bij de publieken gaat om het maken van mooie programma’s, niet om de beste presentatoren.”



Kamerlid Martin Bosma van de PVV, de grootste oppositiepartij, is niet onder de indruk. ,,Bij het vertrek van Jack Spijkerman en Twan Huys hebben we gezien dat de publiek omroep dan echt niet instort. Dit is een rare vorm van chantage. Als Matthijs vindt dat hij meer waard is dan hij straks krijgt, dan gaat hij maar weg.”



D66-Kamerlid Joost Sneller steekt de redenering dat Van Nieuwkerk zijn geld snel zou terugverdienen, zoals de mediadirecteur zei. ,,Dat is marktdenken dat bij de publieke omroep totaal geen plek heeft. Dit is een zeer on-kansrijke poging om via de media iemand extra salaris te bezorgen, ik heb me er hogelijk over verbaasd.”



De SP heeft online maar twee woorden over voor het dreigende vertrek van Van Nieuwkerk naar de commerciële omroep: ,,Ok doei!”, aldus Kamerlid Peter Kwint. Ook het CDA laat weten absoluut geen uitzondering te willen maken op de balkenendenorm voor Matthijs van Nieuwkerk.