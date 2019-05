Mireilles broer kwam om door steekpartij: Zwart Wit raakt me heel diep

Hij liep daar in de stad

‘s Avonds laat

Plotseling aan de overkant

Zag hij ze staan

Iemand riep je hoort niet bij ons

Mes, steek, pijn



Denk goed na aan welke kant je staat

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)

Denk niet zwart-wit

Maar in de kleur van je hart



De woorden van Frank Boeijen in Zwart Wit treffen Mireille Visser-Poyé elke keer in het hart. ,,Ik word er niet depressief van, maar heb altijd een brok in de keel als ik het hoor. Het nummer raakt me zó diep.’’



Het lied brengt haar terug naar 27 september 1986, toen in de vroege ochtend haar destijds 23-jarige broer Michael om het leven kwam bij een steekpartij. ,,Hij had een concert bijgewoond in Hilversum van een ska-band, waarbij ook een groep skinheads aanwezig was die agressief gedrag vertoonden.’’ Een frietje op het station werd Michael fataal; een van de skinheads stak de man op het perron dood omdat zijn hippie-achtige voorkomen hem niet aanstond.



Zangeres en pianiste Iris Hond tekent in haar serie Woorden schieten tekort emotionele verhalen op van mensen die een bijzondere herinnering hebben aan een bepaald nummer. Daarvan speelt ze vervolgens op de piano een eigen bewerking, speciaal voor de hoofdpersoon. Bij Zwart Wit doet ze dat met hulp van zanger Jayh.



Frank Boeijen schreef Zwart Wit als hymne tegen haat, discriminatie en zinloos geweld naar aanleiding van de veelbesproken moord op Kerwin Duinmeijer in 1983. Ook daar was de dader een skinhead, die bovendien vriendschappelijk omging met de man die Michael drie jaar later om het leven bracht (en daarvoor vier jaar vastzat).