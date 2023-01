Misdaaddrama Totenfrau gaat letterlijk over lijken

Tirol is de plaats van handeling van dit zesdelige misdaaddrama. In de jaren 60 en 70 vormden Tirol en wijde omgeving vooral het decor voor melige softpornofilms (met prikkelende titels als Met jouw Waldhoorn tussen mijn Alpen ). Maar het wintersportwalhalla leent zich ook uitstekend voor een reeks gruwelijke moorden die allemaal te maken hebben met een duister complot waarbij een aantal plaatselijke notabelen zijn betrokken.

Wat Totenfrau (op Netflix ook als Woman of the dead te vinden) bijzonder maakt is het beroep van de vrouwelijke hoofdpersoon Brunhilde Blum. Zij is de plaatselijke begrafenisondernemer en weet dus alles van lijken. In haar beleving praat zij zelfs met de overlevenden die in haar werkruimte opgebaard liggen.