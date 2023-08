Miss Universe breekt met Indonesische tak die deelnemers ‘topless liet poseren voor inspectie’

De organisatie lijkt de aantijgingen te bevestigen op X, het voormalige Twitter. ‘De gebeurtenissen (in Indonesië, red.) staan lijnrecht tegenover alles waar wij voor staan’, aldus Miss Universe. ‘Na wat we hebben vernomen over wat er is gebeurd, is het duidelijk dat deze afdeling niet heeft voldaan aan de normen van ons merk, onze ethiek en verwachtingen, zoals ze in ons handboek en onze gedragsregels staan.’

Zes deelnemers van Miss Universe Indonesië deden aangifte tegen de organisatie. Vlak voor de finale in Jakarta werden vijf van hen naar verluidt gevraagd zich in een volle ruimte tot aan hun ondergoed uit te kleden, zodat de organisatie hun lichamen kon inspecteren. De vrouwen zouden daarna topless zijn gefotografeerd. Een van hen zei dat ze ook haar benen uit elkaar moest doen. De controles zouden bedoeld zijn om te checken of de vrouwen littekens, cellulitis of tattoos hebben.

‘We willen extreem duidelijk maken dat er geen eisen bestaan rond lengte, gewicht of lichaamsverhoudingen om mee te doen aan Miss Universe’, schrijft de overkoepelende organisatie nu. Die roemt de ‘moed’ van de vrouwen die zich hebben uitgesproken en belooft beterschap.

Ook nog ‘omkoping’

De organisatie verbreekt specifiek alle banden met Poppy Capella, de baas van de afdelingen in Indonesië en Maleisië. Zij heeft nooit opdracht gegeven voor de bodychecks, benadrukte ze deze week. Ze denkt dat er leugens zijn verspreid om haar weg te krijgen. Haar organisatie zou er ook van zijn beschuldigd geld te hebben aangenomen van de winnende Miss Indonesië, ook dat ontkende ze.

Die Miss Indonesië is Fabienne Nicole Groeneveld, geboren in het Nederlandse Spijkenisse. Ondanks de breuk tussen de organisaties mag zij gewoon meedoen aan de 73ste, grote Miss Universe-verkiezing, later dit jaar in El Salvador. Ze heeft nog niet op de ophef gereageerd.



Miss Indonesië Fabienne Nicole Groeneveld (l) en Poppy Capella poseerden samen. Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Italië wil alleen ‘geboren vrouwen’

Het is de tweede keer in korte tijd dat Miss Universe in opspraak raakt. Toen de organisatie in Italië zag dat in Nederland voor het eerst een transgender persoon tot miss was verkozen, benadrukte de baas dat daar alleen ‘geboren vrouwen’ mogen meedoen. Uit protest meldden meerdere transgender mannen zich aan. Op internationaal niveau mogen transgender vrouwen sinds 2012 meedoen.

Volledig scherm Miss Nederland 2023, Rikkie Kollé. © Brunopress

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: