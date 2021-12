Miss World-verkiezing uitgesteld na corona-uitbraak achter de schermen

Q-escape room Bram Krikke vreest voor zichzelf: ‘Ik kwam erachter dat ik ook een beetje psychopaat ben’

Bram Krikke is het nieuwe gezicht in de Q-escape room, die vandaag weer van start gaat op Qmusic. Voor het derde jaar op rij laten dj's van de radiozender zich opsluiten en komen ze pas weer naar buiten als de muzikale code wordt gekraakt. De 27-jarige dj bereidde zich voor door solo een escape room in te gaan. ,, Achteraf bleek dat ik vooral de ruimte had vernield.”

15 december