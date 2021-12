Mister Polonaise Arie Ribbens hield niet eens van carnaval

Podcast MovieInsi­ders’ Spaghetti­wes­tern: Italiaanse cinema voor beginners

Nieuw werk van de Italiaanse filmmeester Paolo Sorrentino draait vanaf vandaag in de bioscopen. Een prachtige aanleiding eens in de cinema van zijn thuisland te duiken. Gudo en John van de wekelijkse podcast MovieInsiders dopen het om tot een top 5 ‘Italiaanse films voor beginners’. Want het is heus niet allemaal ‘moeilijke kunst’ dat de klok slaat.

2 december