Moby doneert volledige opbrengst nieuw album

15 januari Voor de populaire Chantal en de Brabantse Henk blijkt Married at First Sight het paradijs van de tweede kansen. Het potentiële huwelijkspaar blijkt namelijk niet voor het eerst voor het oog van de camera op zoek naar ware liefde. Eerder was de Haagse al te zien in de NPO3-datingshow First Dates. Henk, die in het dagelijks leven trucker is, deed mee aan Trucker zoekt Vlam, dat op deze site was te zien.