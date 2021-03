Mocro Maffia-acteurs vragen jongen geslachtsdeel te tonen, 22-jarige verdachte aangehouden

De jongen, die ongeveer twaalf jaar zou zijn, trekt zijn broek naar beneden en zijn geslacht komt in beeld, tot grote hilariteit van de twee acteurs. Wahib laat weten dat de jongen in zijn grap is getuind: ‘Weet je wat die hele tori is bro. Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?’ Op sociale media spreken veel mensen hun afschuw erover uit. ‘Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben zojuist een minderjarige gevraagd/zodanig gemanipuleerd dat hij zijn geslachtsdeel liet zien?’, schrijft NPO 3- presentatrice Charisa Chotoe. ‘Ik heb een stukje gedeeld van de walgelijke uitspraak van Bilal. Hoe ben je zo?’ Actrice Georgina Verbaan: ‘Misselijk van dat filmpje waarin een kind gemanipuleerd wordt zijn geslachtsdeel te laten zien. Door bekende mensen die rolmodellen zijn. Walgelijk walgelijk walgelijk.’ Mensen attenderen de politie en Videoland, het platform waarop Mocro Maffia te zien is, op de gebeurtenis.

Politie

De politie Amsterdam heeft vanochtend een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van vervaardiging dan wel verspreiding van kinderporno. Of het om Wahib gaat, wil de politie niet bevestigen uit privacyoverwegingen, maar zijn leeftijd en woonplaats komen overeen met die van de verdachte. Omdat het mogelijk om een minderjarige jongen gaat, waarschuwt de politie dat het beeldmateriaal alléén gedeeld mag worden via Meldpunt Kinderporno . Topnotch, het platenlabel waarbij Wahib als rapper zit, zet de samenwerking per direct stop. ,,Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen”, aldus het label. Top Notch zegt de situatie te betreuren en keurt het gedrag van de artiest af. ,,Wij wachten verdere berichtgeving vanuit het management van Bilal Wahib af en verwijzen iedereen voor commentaar door naar het management.”

Onacceptabel

Wahib maakt voor NPO Zapp het kinderprogramma Teenage Boss. Een woordvoerder laat aan aan deze site weten dat de beelden onacceptabel zijn voor de zender. ,,BNNVARA en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BNNVARA in contact te komen met de betrokkenen”, aldus een woordvoerder van Zapp. De herhalingen van Teenage Boss worden geschrapt op televisie. Het programma Checkpoint komt ervoor in de plaats.



Vanavond zou Bilal Wahib overigens te zien zijn in een aflevering van Rooijakkers over De Vloer. RTL laat weten de aflevering te schrappen en ‘enorm geschrokken’ te zijn van het filmpje. De uitzending van vanavond wordt vervangen door een andere aflevering, waarin Stefano Keizers te zien is.



Wanneer de aflevering met Wahid te zien zal zijn, is nog niet bekend. ,,Het incident is momenteel in onderzoek van de zedenpolitie, we wachten de uitkomst hiervan af”, aldus een woordvoerster van de zender.