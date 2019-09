Modefotograaf Peter Lindbergh (74) overleden

Linda de Mol laat pianiste Iris Hond op zoek gaan naar ware liefde

8:50 Het eerste programma op Net 5 uit de koker van Linda de Mol is de reality-docu Iris en de 12 dates. Daarin gaat pianiste en componiste Iris Hond (32) in zeven afleveringen met hulp van een psycholoog op zoek naar wat echte liefde voor haar is. De show is ‘vernieuwend en spraakmakend’ en ‘moet helpen om van Net5 de leukste vrouwenzender van Nederland’ te maken, aldus De Mol.