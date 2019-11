Model en acteur Godfrey Gao (35) overleden na opnames Chinese realityshow

Volgens Chinese media hoorde het publiek hoe de 35-jarige acteur, die ook actief was als model en voor het Franse modemerk Louis Vuitton het eerste Aziatische model was, al rennend riep dat hij ‘niet kon doorgaan'. Vervolgens viel hij op de grond. Gao werd gereanimeerd, artsen in een ziekenhuis in de Chinese stad Ningbo konden niets meer voor hem doen.

Het management van Gao heeft zijn overlijden bevestigd. Gesproken wordt van een plotselinge dood na hartfalen. In de verklaring bedankt het management ‘alle fans die van Godfrey hielden’. Er gaan geruchten rond dat de acteur verkouden was voordat hij aan Chase Me begon en voor een film 17 uur aan één stuk aan het werk was geweest.

Godfrey Gao is in 1984 geboren in Taiwan, maar groeide op in Vancouver (Canada). Hij keerde in 2004 terug naar Taiwan om als model te gaan werken. Na zijn klussen voor Louis Vuitton verscheen hij in diverse films. Een bekende rol van hem is die van Magnus Bone in de Hollywoodfilm The Mortal Instruments: City of Bones, die in 2013 uitkwam.