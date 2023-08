Model Loiza Lamers: ‘Sommige mensen vinden dat ik als transvrouw geen echt persoon ben’

Lizzo ontkent beschuldi­gin­gen van wangedrag: ‘Ik ben niet zo slecht als ze me nu afschilde­ren’

Zangeres Lizzo heeft donderdag voor het eerst gereageerd op de aantijgingen aan haar adres. Ze zou een onveilige werkomgeving hebben gecreëerd die bol stond van intimidatie, zo stellen voormalig personeelsleden met wie de superster momenteel in een rechtszaak verwikkeld is. ‘Ik ben geen slachtoffer, maar ik weet ook dat ik niet de slechterik ben zoals mensen en media me de afgelopen dagen hebben neergezet.’