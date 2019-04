Model Summer de Snoo (10) krijgt eigen realityserie

Nu nog een zender of platform die de geplande reeks wil uitzenden. Vos: ,,De aanbiedingen stromen binnen, dus dat komt wel goed. Er zijn al meerdere partijen in beeld, waaronder RTL, Talpa TV (SBS 6, Veronica, Net 5) en Videoland.” Er is volgens Vos zoveel vertrouwen in het project dat de camera's al per 1 mei zullen draaien.



Er was de afgelopen maanden veel te doen om Summer de Snoo. Het meisje is hoogbegaafd, talentvol voetballer én een internationaal fotomodel, maar ook pas nét 10 jaar oud. De kritiek dat ze door haar ouders zou worden uitgebuit, kwam aan bod in onder meer de talkshow van Eva Jinek waar Summer en moeder Jessica de Snoo eerder dit jaar te gast waren.



Ook op deze website pareerde het Rotterdamse gezin de kritiek. Van financiële uitbuiting is geen sprake, want alles wat Summer verdient, komt op een speciale rekening voor later, riepen de ouders in februari. Moeder Jessica: ,,Mensen kennen ons niet. Het komt allemaal heel kwetsend over. Het is zo makkelijk om vanachter je telefoon een oordeel over een ander te hebben. Waarom zijn mensen niet trots? We zijn toch ook trots op Doutzen Kroes?”