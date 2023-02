Modemerk creëert ‘lawine’ van 200.000 condooms op catwalk en laat 18+-geluiden door zaal schallen

Toeschouwers zagen een ware lawine van condooms, schrijft CNN over de show van Diesel. Die begon in een donkere zaal, waarna de verlichte, knalrode berg voorbehoedsmiddelen opdoemde als een soort futuristische rots.

,,We houden wel van een beetje spelen bij Diesel, en daar zijn we serieus over’’, zei Glenn Martens, de Belgische creatief directeur van het merk. ,,Heb plezier, respecteer elkaar en wees veilig. (...) We moeten iedereen eraan herinneren dat veilige seks nog altijd belangrijk is, dat kunnen we niet vergeten.’’

Mooiste meisje ter wereld

Onder de modellen op de ‘condoomwalk’ was Thylane Blondeau (21), de Franse die als kind al het ‘mooiste meisje ter wereld’ werd genoemd. Zij droeg een vrij eenvoudige creatie, maar Vogue roemt de verder innovatieve collectie, bijvoorbeeld vanwege het bijzondere gebruik van jeansstof.

Dat kan toeschouwers tijdens de show zomaar zijn ontgaan, want horen en zien vergingen je. Er schalde harde techno door de zaal, af en toe onderbroken door geluiden van kreunende vrouwen, waarschijnlijk uit pornofilms.

De berg condooms was niet alleen idealistisch: Diesel gaat een commerciële samenwerking aan met Durex. De officiële uitnodiging voor de show was dan ook geen brief of e-mail, maar een doosje condooms. In april geeft het merk 200.000 condooms weg aan klanten via Diesel-winkels over de hele wereld.

Wereldrecord

Het is niet de eerste keer dat Diesel de tongen losmaakt tijdens het mode-evenement in Milaan: vorig jaar kwam het merk zelfs in het Guinness Book of Records omdat het op de catwalk het grootste opblaasbare kunstwerk ooit liet verrijzen. De creatie van nylon was ruim 49 meter lang, bijna 38 meter breed en 13 meter hoog.

De condooms als uitnodiging waren trouwens nog vrij ingetogen, eerder probeerde het merk mensen te lokken met een buttplug en eetbaar snoepondergoed.

