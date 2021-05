Moderne monarchie: Kate en William beginnen een eigen YouTube-kanaal

Zo zag je haar nog nooit: Billie Eilish verrast met fotoshoot in Britse Vogue

3 mei Wie naar de cover van het Britse magazine Vogue kijkt, moet wellicht twee keer knipperen. Billie Eilish (19), die de voorkant van het tijdschrift siert, ziet er bijna onherkenbaar uit. De zangeres ruilde onlangs haar zwarte lokken al in voor een blonde coupe. En de donkere kledij die ze gewoonlijk draagt, is ook nu nergens te bespeuren. Billie poseert in een roze korset.