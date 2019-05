Moeder Elton John was een feeks

Pas op het Filmfestival van Cannes, waar Rocketman zijn wereldpremière kreeg, ontmoette Bryce Dallas Howard de man om wie het allemaal gaat: Elton John. Het was volgens haar een korte, maar hectische begroeting, maar ik was heel blij dat hij mij complimenteerde met mijn vertolking”, zegt de Amerikaanse die zich een plat Engels accent moest aanmeten.



Howard, onder meer bekend uit de dino-film Jurassic World, bekent dat zij wel enigszins nerveus was over het oordeel van de wereldster. ,,De verhouding met zijn moeder was op zijn minst gecompliceerd. Zij was volgens mij een feeks. Zij spuit soms gif op hem af. Zoals in dat zinnetje over zijn bekentenis homoseksueel te zijn.



,,Natuurlijk roept zij dat ze het altijd al had geweten, maar de toevoeging dat hij nooit de echte liefde zou ervaren deed natuurlijk enorm veel pijn. Terwijl zij zelf in een liefdeloos huwelijk met zijn vader zat, wat haar - zo vermoed ik - behoorlijk bitter had gemaakt. Het echtpaar scheidde toen Elton veertien was.”



Om zich zo goed mogelijk op haar rol voor te bereiden moest Howard, dochter van regisseur Ron Howard, zich verdiepen in het milieu waarin de zanger was opgegroeid. ,,Ik heb met mensen uit zijn jeugd gesproken die het gezin van Elton goed hebben gekend. Wat mij ook zeer geholpen heeft waren de dagboeken van Elton die Taron (Egerton, die de zanger in de film vertolkt, red.) tot zijn beschikking had. Hij vertelde mij allerlei details die nog niet naar buiten waren gebracht. Ik vermoed dat dit allemaal in de autobiografie van Elton komt die later dit jaar verschijnt.”