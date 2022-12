Moeder Rick Brandsteder over afkickpoging zoon: ‘Hij drinkt af en toe te veel’

Opstootjes

Brandsteder is in het verleden een aantal keer in opspraak gekomen door aan alcohol gerelateerde incidenten. Zo raakte hij in 2007 betrokken bij een vechtpartij in een snackbar en later werd hij weggestuurd bij een concert van De Toppers, toen er ruzie ontstond nadat hij de billen van miljonairsvrouw Yvonne Dubbelboer had betast. Tijdens de jaarwisseling in 2011 werd Rick samen met zijn broer Bob opgepakt wegens openbare geweldpleging in een café in Amsterdam. In 2016 werd hij veroordeeld tot één week cel voorwaardelijk en een geldboete van 750 euro, nadat hij klappen had uitgedeeld in het uitgaansleven in Amsterdam.