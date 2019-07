Moeder van Britain's Got Talent-finaliste: ‘Mijn dochter is vermoord door wraakzuchtige man’

Een Irakese oorlogsveteraan die vorig jaar een finaliste van de talentenjacht Britain’s Got Talent in zijn appartement in Londen doodstak, is vandaag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 41-jarige Desmond S. stak in de zomer van 2018 zijn vriendin Simonne Kerr meer dan zeventig keer neer met een keukenmes en werd op dezelfde dag nog aangehouden. Dat gebeurde nadat hij zelf de politie belde en de moord toegaf.

Zangeres Simonne Kerr inspireerde in 2018 miljoenen kijkers tijdens de finale van Britain’s Got Talent. Ze maakte jarenlang deel uit van het koor B Positive, een gezelschap dat de aandacht wilde vestigen op de sikkelcelziekte. Dit is een erfelijke vorm van bloedarmoede.

Het zoontje van Kerr stierf in 2015 aan de slepende ziekte. Drie jaar later besloot de vrouw om te gaan zingen in de talentenshow. Haar doel was om mensen op te roepen bloed te doneren omdat het levens kan redden. Met haar krachtige stem en boodschap haalden zij en B Positive de finale.

Tekst gaat verder onder dit YouTube-filmpje

Ontkent moord

Desmond S., een voormalig soldaat die in Irak en Kosovo diende, gaf doodslag toe, maar ontkende moord met voorbedachte rade. Hij zou door zware depressies tot zijn daad zijn gekomen. Daar geloofde de rechter niet veel van. ,,Je hebt Simonne gedood omdat je een man bent met een gewelddadig karakter, die vatbaar is voor uitbarstingen van agressie en geweld. Wat je hebt gedaan en het verdriet dat je hebt veroorzaakt en zal blijven veroorzaken tot ver in de toekomst, is onmetelijk.”

Een levenslange gevangenisstraf is voor Desmond S. de enige passende straf, meent de rechter. ,,Je zal nooit meer worden vrijgelaten, tenzij het Parole Board anders besluit.” Een Parole Board is een commissie die beslist of een overtreder moet worden vrijgelaten uit de gevangenis na het dienen van een minimumdeel van zijn of haar straf.

Verklaring moeder

Een verklaring van de moeder van Simonne Kerr werd vóór de veroordeling door de rechter voorgelezen. Ze beschreef haar dochter als een ‘mooie vlinder’ die een ‘geweldige moeder voor haar zoon’ en een ‘geliefd mens’ was.

,,Het is niet gemakkelijk voor mij om zo’n stralend licht te zien, een ziel met zoveel schatten die wreed zonder reden werd weggesmeten. De dood van mijn dochter heeft ons achtergelaten met ondraaglijke droefheid en onvoorstelbaar verdriet. Ze werd hardvochtig vermoord door een wraakzuchtige en manipulatieve man.”

Beluister hieronder het 112-gesprek waarin Desmond S. de moord toegeeft.