Moederdag: weet jij welke BN'ers bij deze moeders horen?

Boer zoekt vrouw Maud bestookt Evert met vragen: ‘Kun je dat aan, mij 24 uur per dag om je heen?’

Ziet boer Evert het zitten om Maud 24 uur per dag om zich heen te hebben? En heeft Maud het voor hem over om haar hondenuitlaatdienst op te geven en bij de melkveehouder in te trekken? Het zijn brandende vragen bij kijkers van Boer zoekt Vrouw, maar óók bij het datende koppel zelf, zo blijkt uit een teaser op de website van het liefdesprogramma.

5 mei