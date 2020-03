Mogelijk twee Mollen in het spel tijdens jubileumeditie Wie is de Mol?

Wibi Soerjadi prijst politie na aanhoudin­gen ‘alles is weg’-dief­stal

7:27 De politie heeft arrestaties verricht naar aanleiding van de diefstal op het landgoed van Wibi Soerjadi in Diepenheim, twee weken geleden. Dat vertelde de pianist gisteren in Op1. Soerjadi werd beroofd toen hij in Disneyland Parijs was om zijn vijftigste verjaardag te vieren.