Mojo: Blij dat volle concertzalen weer mogen, maar weg met 1G

Concertorganisator Mojo weet zeker dat vanavond bekend wordt gemaakt dat vanaf 25 februari concertzalen weer met volledige bezetting open mogen, op voorwaarde dat iedereen in het publiek - gevaccineerd of niet - een negatieve test heeft. Hoewel de concertgigant blij is met de versoepelingen, ziet Mojo die zogeheten 1G-maatregel het liefst zo snel mogelijk in de prullenbak belanden.

Dat zegt Mojo-directeur Ruben Brouwer vanochtend in gesprek met radiostation Kink. ,,We worden er blij van dat we weer open mogen, maar de 1G (iedereen getest, red.) is iets waarvan we hopen dat het zo snel mogelijk weer afgeschaft wordt. Je mag vanaf 25 februari overal in de samenleving weer alles doen en je hoeft nergens meer te testen. Je mag gewoon ongetest naar binnen, dus ook in grote feestcafés. Maar bij onze concerten zou je dan als enige plek in de maatschappij nog moeten testen. Dat vinden wij vrij disproportioneel.”

Mogelijk kunnen evenementen met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats plaatsvinden, maar dienen bezoekers dan wel een negatief testbewijs te laten zien. Brouwer baseert zijn woorden op gesprekken die hij heeft gevoerd met Den Haag, pas later vandaag wordt duidelijk of het kabinet de coronapas in de rest van de samenleving schrapt. Het is weliswaar de vurige wens van het kabinet, maar virologen vinden het gebruik van de 3G-regel (gevaccineerd, genezen of getest) nog even nodig.

Zware maatregel

Hoe snel ‘iedereen testen voor toegang’ voor concerten en festivals kan verdwijnen, is nog niet duidelijk. ,,Wij zijn hierover aan het praten met mensen in Den Haag. Het is ook wel iets wat het kabinet zelf wil, dat hebben ze tegen ons ook gezegd: zodra zo’n regel niet meer echt effect heeft, moeten we dat er zo snel mogelijk vanaf halen. Maar wanneer is dat moment? Wij denken al binnen een paar weken. Zij weten ook dat het een zware maatregel is.”

Maar ook mét de regel in stand is Brouwer blij. ,,Vanavond gaan we absoluut horen dat we weer naar een concert in een volle Ziggo Dome kunnen gaan. Dat is wel een momentje hè.”

