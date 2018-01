Molpanel: Was dat Simone in het park, die dame met de rode paraplu?

Presentator Art Rooijakkers vertelde de kandidaten na de tweede opdracht dat de Mol zich had vertoond. Maar of ze dat hadden gezien? Het Molpanel was er deze week vol van.

Ellie: Je zult maar de Mol langs hebben zien lopen en ’m niet gezien hebben! Of realiseerde Loes zich toen Art het vertelde, dat ze wel de Mol had gezien?



Ellie: Ik vond haar reactie in ieder geval echt opmerkelijk.



Kim: Loes koos zo vol overtuiging voor de 5000 euro dat ik haar juist steeds minder verdenk.



Imanuelle: Loes was bang dat ze gezien was. De Mol hoeft niet altijd vol voor het meeste verlies te gaan. Het kan ook tactiek zijn, omdat je vertrouwen moet winnen van de groep.



Ellie: Ik zag iemand door beeld lopen met stevige billen en een rode paraplu. En het regende niet! Simone?



Klaas: Volgens mij was dat iemand met een panty en blanke (of moest ik nou witte zeggen, NOS?) huid.

Imanuelle: Dit beeld bedoelen jullie!



Ellie: Die bedoel ik! Die rode paraplu!



Kim: Ja dat is het postuur van Simone.



Imanuelle: Ik zag een figuur die leek op Loes. Dame met lang, blond haar - mogelijk een pruik - en een petje met hetzelfde postuur als Loes. Kijk naar deze foto.

Quote Doet ze de hele tijd, verwarring stichten Klaas Kim: Die eerste is Simone en de tweede foto zou Loes kunnen zijn!!!



Klaas: Maar dan lopen ze allemaal rond en alleen de Mol moet toch achter de kandidaten lopen?



Imanuelle: Ik zag bij Loes haar adem stokken, haar ogen open sperren. Ze knipperde bewust en overdreven alsof ze zichzelf uit haar verstijving moest halen. Ze straalde alertheid en angst uit.



Ellie: Precies Ima. En dat kan mijns inziens twee dingen betekenen. 1. Je wacht als Mol af of iemand je door heeft gehad of 2. Je realiseert je dat je de Mol gezien hebt en moet dat even verwerken.



Vivienne: Er is echt te veel om terug te kijken. Wat opvallend was: Simone zei aan het begin van de uitzending heel nadrukkelijk dat ze speciaal iets geels had aangetrokken als ode aan Bella. In het park zag je juist heel veel mensen in rood. En Olcay had rode nagellak. Small hint…



Kim: Olcay vind ik steeds verdachter.



Ellie: Waar zou de Mol in de Tunnelvisie-opdracht gaan zitten denken jullie?



Klaas: Boven de grond, daar kon je tenminste wat doen.



Imanuelle: Overal kon je redelijk mollen. Verbinding, foto's nét niet goed omschrijven.



Kim: Ja, Stine stond weer op een goede plek.



Ellie: Stine had de telefoon in haar hand.



Klaas: Simone ging meteen overal heen rennen, daar moeten we heen, nee dáár! Doet ze de hele tijd, verwarring stichten. Bij de laatste opdracht gebeurde er ook alleen bij haar iets, die klik van dat mechanisme met die rode draad.



Kim: Ik was blij dat er in mijn seizoen geen 'hoogte-opdracht' zat. Ik heb hoogtevrees dus het zou voor mij heeeel spannend zijn.



Imanuelle: Ik had het zéker gedaan en één of ander vlieggeluidje verzonnen in de trant van ratatata!

Ellie: Eigenlijk heb je dan dieptevrees Kim. #detail



Kim: Ja klopt Ellie, ik heb dieptevrees. Maar niet zo erg als Ruben.



Imanuelle: Man, man, man die ging echt slecht op die opdracht. Emilio trouwens ook! Die heeft zich echt opgeofferd voor de groep.



Vivienne: Agree. Emilio. Ik mis ’m nu al.



Kim: Ja Emilio, held. Zo jammer dat Emilio weg is!



Ellie: Zielig voor Emilio! Een lieverd volgens mij! Ik was wel over die rode draad gegaan. Want waar de burger naar achteren stapt, stapt de politie naar voren.



Imanuelle: Hahahahaa, prachtig! Nou, dan moet ik misschien bij de politie. Wanneer krijg je een pistool? Altijd leuk! Rennen achter boefjes.



Klaas: Als Mol verdenk ik nu Simone en Stine! Hou die twee in de gaten. Beiden niet best in geld verdienen. Simone van de verwarring, Stine van de zere hand en ‘ik kijk wel even hoe het gaat'.



Ellie: Ik zit op Stine en op Loes.



Vivienne: Ik was een beetje van Simone af, TOT dat gele T-shirt als ode aan Bella. Ik blijf bij Loes en Simone.



Kim: Mijn verdachtes nu zijn Stine, Simone en Olcay. Stine deed weer veel mol-achtige dingen: in de tunnel zijn (mol is onder de grond, inkopper, maar toch). Weer kloten met de telefoon.



In deze opdracht was Olcay heel verdacht boven de grond bezig. Ze pakt steeds het voortouw en dan gaat het fout. En dan Jan de schuld geven. Met de opdracht in het park is Loes eerlijk gezegd voor mij weer wat meer afgevallen als Mol. Omdat ik dan een fanatieke kandidaat zie. Die vol voor het geld gaat. En Simone blijft ‘onopvallend’ veel verwarring zaaien, ook bij die eerste opdracht!

Imanuelle: Ik zit op Loes en Stine.



Ellie: Stine is te stoïcijns. Vindt het lastig om contact te maken met haar medekandidaten. Gaat onder de grond zitten bij de Tunnelvisie-opdracht. Wil niet weten wie de Mol is als ze tegenover Art staat (Dat moet trouwens het moment zijn geweest dat de Mol langsliep en als Stine de Mol is viel er niks te zien) en bij de Rode Draad ging ze niet. (Arme Ruben...)



Ellie: Loes verdenk ik door haar reactie na de tweede opdracht. Maar wel achter Stine.



Vivienne: Stine was inderdaad de enige die niet wilde weten wie de mol is, volgens mijn lijstje ;) Dat zie ik als niet verdacht, maar meer het spelen van het spel. Simone is de enige die heeft geantwoord dat ze NIET de mol is tegenover Art.

Imanuelle: Die dame in het park... De confrontatie aangaan, de grote kans dat het dit jaar een vrouw is óók door de hints en omdat WIDM nou eenmaal van actrices als Mol houdt.



Ellie: P.S. Dat klopt Viev. Die vraag stelde Art alleen aan Simone. In beeld dan. ART IS DE MOL!



Vivienne: En de kalme, gelatenheid van Loes onder de grond (voor de 2de keer!) als tussenpersoon bij spel 1, maakt dat ik haar nog steeds verdenk. Samen met Simone, die het eerste spel zo chaotisch was en DAT GELE SHIRT. Tot slot heb ik net als Kim Olcay op m’n lijst erbij, met potlood. Omdat haar nu niet meenemen, niet goed voelt. She's on it.



Imanuelle: Oh jongens! Wat een groep!



Ellie: Zullen wij samen nog een keer meedoen? Om te gieren!



Imanuelle: Jaaaaaa, graag! Schietend over de touwen mét porto!