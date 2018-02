Monica Bellucci wil na Spectre nog een keer acteren in James Bond-film

Of de afwezigheid van Waltz ook betekent dat het personage Blofeld niet terugkeert, is onduidelijk. Blofeld werd in het verleden ook in elke film door een andere acteur gespeeld. Zo vertolkte Donald Pleasence de rol in You Only Live Twice (1967), Telly Savalas in On Her Majesty's Secret Service (1969), Charles Gray in Diamonds Are Forever (1971) en Max von Sydow in Never Say Never Again (1983).