Monica Geuze en Lars Veldwijk uit elkaar

Love Island-presentatrice Monica en Lars kregen in december 2016 een relatie. Een paar maanden later gingen ze even uit elkaar. Reden was dat Veldwijk voor een voetbalclub in Noorwegen speelde en niet genoeg tijd in zijn liefdesleven kon stoppen. Dat het stel nu definitief uit elkaar is, heeft mogelijk te maken met Veldwijks contract bij Sparta dat volgende maand afloopt. Het gerucht gaat dat hij een aanbieding van een buitenlandse club zal krijgen en Monica liever in Nederland blijft.