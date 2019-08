Monica Geuze gaat Love Island presenteren

‘Welke speurneus kan raden wie het nieuwe seizoen gaat presenteren?’, wordt er gevraagd aan de ruim 83.000 volgers. Fans van het programma krijgen geen gezicht te zien, maar moeten aan de hand van de inrichting van een woonkamer raden om wie het gaat. In het videootje is een lichte ribstof bank te zien, witte lamellen, een fotolijst met de woorden ‘just be gold’ en een houten salontafel.



Die details wijzen maar op een persoon: Monica Geuze. De vlogster deelt namelijk dagelijks video's van haar leven op YouTube, waarin exact dezelfde inrichting te zien is. ‘O mijn god, Monica gaat presenteren!’, merkt een oplettende fan op. En weer een ander: ‘Oeh, Monica Geuze!’



Vlak voor de finale van het eerste Nederlandse seizoen werd bekend dat Love Island een vervolg krijgt. Deze keer is de serie niet op televisie te zien, maar via het On Demand-platform Videoland. Dat heeft alles te maken met het online succes. Want hoewel de kijkcijfers op televisie matig waren, is het programma online wél een hit. RTL noemt Love Island en Videoland zelfs ‘een ijzersterke match’.



Love Island verschijnt in september op de streamingdienst. Alekansdra en Denzel wonnen, na veel tegenslagen in de villa, het eerste seizoen van de datingshow.