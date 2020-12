Monica Geuze geeft update over inbraak: ‘Ik dacht dat ik een mental breakdown kreeg’

Monica Geuze (25) gaat in haar nieuwe vlog uitgebreid in op de inbraak die afgelopen week plaatsvond in haar huis in Vinkeveen. Daarbij werd haar deur gesloopt en een ruit ingeslagen. De inbrekers kwamen echter niet verder dan die deur. ,,In huis was het een zooitje, maar niet meer een zooitje dan ik zelf er van had gemaakt.”

Eigenlijk zou Monica Geuze afgelopen week voor een vakantie vertrekken naar Curaçao. Vanwege de coronamaatregelen ging dat tripje niet door, maar ze besloot er toch kort tussenuit te gaan met haar vriend Robbert Kroese. Samen boekten ze een verblijf in het Conservatorium Hotel in Amsterdam en na een leuke avond kreeg ze ‘s ochtends vroeg een vervelend bericht vanaf het thuisfront.



,,Om vijf uur ging de telefoon van het hotel”, vertelt Monica. ,,Eerst dacht ik nog: is er iets fout gegaan? Dat we moeten uitchecken, dat heb je wel eens. Toen zag ik de tijd en toen dacht ik: dit is niet goed.” Haar vriend nam de telefoon op. Robbert: ,,Hij noemde de naam van mijn moeder en vertelde dat ze ons probeerde te bereiken en dat ik haar echt even moest bellen.”



Van haar kreeg hij te horen dat er contact was opgenomen door de politie. Monica: ,,De buurman had gebeld dat hij een geluid hoorde en inbraaksporen zag. Ik dacht dat ik een mental breakdown kreeg. Aan de telefoon zeiden ze dat ze een uur binnen waren geweest. Dus ik dacht: mijn hele huis ligt helemaal overhoop. Dan ben je machteloos.”

Quote Die bende kan jij geweest zijn of een inbreker. Maar ik kon niets zien wat weg was Robbert Kroese

Bende

Het stel ging vervolgens naar het huis van de Temptation Island-presentatrice in Vinkeveen. Daar troffen ze de politie aan bij de deur, die ‘helemaal gesloopt’ was. ,,Die ging niet meer open, maar ook niet meer dicht. Alles bij de voordeur was vernield.” Eenmaal binnen leek er niets weg te zijn uit de woning, hoewel het volgens Robbert wel een flinke bende was. ,,Dat kan jij geweest zijn of een inbreker. Maar ik kon niets zien wat weg was.”

Monica legt uit: ,,Mijn koffer stond klaar voor Curaçao. Ik had dingen gesorteerd die ik mee zou nemen. Maar de helft was ingepakt en de helft niet. Dus het was best wel een zooitje, maar niet meer een zooitje dan ik zelf had achtergelaten.” Het koppel heeft de camerabeelden bekeken en zag dat de inbrekers een uur lang hadden geprobeerd de deur te slopen. ,,Met koevoeten en hamers. Maar het is uiteindelijk niet gelukt.”



Dat er niets weg is en niemand gewond is, zorgt voor opluchting bij het stel. Wel balen ze van het vervelende einde van hun vakantie. ,,We hadden net zo’n fijne staycation. Het is zo zonde van de tijd. We zijn nu druk bezig met de politie en de deur moet gemaakt worden.”

