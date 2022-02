Monica schittert in jurk met hoge split en Katja voelt zich ‘een potje jarig’

Rondé treedt met histori­sche top-10 notering in voetsporen van City To City en Krezip

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 19 februari. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 11 zittenblijvers, 11 zakkers en 15 stijgers.

18 februari