Monique: André vindt beetje bij beetje zijn rust terug

Op een foto die Monique vandaag deelde is te zien dat vooral André's 1-jarige zoontje Andreas Martinus (André) blij is dat zijn vader, die tijdelijk niet meer actief is via sociale media, er nu echt is. Gelukzalig kijkt hij naar zijn papa als hij wordt voorgelezen uit een kinderboekje. ,,Hij brengt zijn zoon elke dag een lach op zijn gezicht'', schrijft Monique. Ze is optimistisch over de gezondheidstoestand van haar vriend en denkt dat hij er 'later' weer tegenaan kan. ,,Om zijn zoon trots te laten zijn. Zowel als papa als artiest.''