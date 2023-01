Monique des Bouvrie vindt zaak over erfenis enorm verdrietig: ‘Weggezet als boze stiefmoeder’

Monique des Bouvrie vindt het ‘enorm verdrietig’ dat zij samen met haar kroost, zoon Jan junior en dochter Bo, tegenover de oudste kinderen van haar overleden man Jan des Bouvrie in de rechtbank staat. Dat zei de weduwe van de interieurontwerper vandaag in Lelystad, waar een kort geding diende.

Nicole en Jean-Marc, de oudste kinderen van Jan, legden beslag op zijn villa - ter waarde van 10 miljoen euro - omdat ze niet blij zijn met de manier waarop de nalatenschap van hun vader, die eind 2020 overleed, wordt verdeeld. Ze ‘betreuren’ dat het niet gelukt is om in overleg tot een oplossing te komen, zo stelde hun advocaat . Zij maken zich zorgen over hun rechtspositie, gebaseerd op ‘wantrouwen’ jegens Monique en haar twee kinderen, zei hij.

De twee twijfelen of hun vader, die vlak voor zijn dood nog een wijziging liet doorvoeren in zijn testament, ‘wist wat hij wijzigde’. De rechter reageerde dat een notaris altijd moet controleren of iemand wilsbekwaam is, dus of iemand weet wat hij tekent. Hun advocaat zei verder dat Nicole en Jean-Marc wantrouwen hebben wegens onder meer een gebrek aan inzicht in het testament. Zij willen het beslag beëindigen mits ‘er een vervangende zekerheid wordt aangeboden’.

‘Een nieuw punt’

De advocaat van Monique liet weten dat de twijfel aan wilsbekwaamheid ‘een nieuw punt’ is en dat haar cliënten dat ‘van zich afwerpen’. Ook wordt volgens de raadsvrouw gepoogd Monique neer te zetten als ‘boze stiefmoeder’.



Monique hoopt het beslag van de villa af te laten halen. ,,Ik vind het enorm verdrietig hoe we nu tegenover elkaar zitten”, zei Monique zodra zij de beurt kreeg om iets te zeggen. ,,Het was de laatste wil van mijn man.” Haar zoon, Jan junior, noemde het ook ‘heel verdrietig allemaal’.



Nicole leek aan de woorden van Monique te twijfelen. ,,Ik heb in de afgelopen twee jaar geen woord met haar gewisseld”, stelde ze. Alleen met Moniques zoon Jan heeft zij de laatste tijd nog contact gehad, zei ze.



De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak in de zaak.

