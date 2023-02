Monique gelooft in een nieuw begin en Romy proost op het weekend

NPO geeft ON! extra tijd om te reageren op derde sanctie

De NPO geeft omroep Ongehoord Nederland (ON!) extra tijd om te reageren op het voornemen om een derde sanctie op te leggen. De omroep van Arnold Karskens had hierom gevraagd. De NPO heeft tot 7 maart de tijd gegeven om de reactie te formuleren, laat een woordvoerder vrijdag weten. ,,Daarna zullen wij de zienswijze bestuderen en een besluit nemen over de mogelijke derde sanctie”, zegt hij.