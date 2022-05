Monique ontkent geruchten over hereniging met André Hazes: ‘Heel bijzonder’

Monique Westenberg en André Hazes zijn niet weer bij elkaar. Dat maakt Westenberg vandaag duidelijk op Instagram, middels een foto waarop ze met de zanger en hun zoontje in Disneyland te zien is. ‘Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen!’ aldus de blondine.

Het was de afgelopen weken stil op het account van Westenberg. Eerder werd al duidelijk dat zij, André en hun zoontje naar Amerika zouden afreizen voor een vakantie met elkaar. ‘Om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin zullen we de aankomende weken samen zijn. Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen waar we samen onszelf kunnen zijn’, zei Westenberg daarover.

De geruchtenmolen draaide ondertussen op volle toeren. Zo beweerden sommige juicekanalen dat de twee weer een koppel zouden vormen en werd er zelf gesproken over trouwen. Er is allemaal niets van waar, schrijft Westenberg vandaag bij een recente gezinsfoto.

‘Florida wat was je heerlijk! Zo leuk gehad met elkaar, in alle rust’, begint Westenberg. ‘Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs gaan trouwen. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen!’

Volgens Westenberg hebben de drie van alles gedaan. ‘We hebben rondgereisd, gezwommen, gegeten, strandwandelingen gemaakt, pretparken bezocht, met wilde zeekoeien gezwommen, naar een concert geweest en nog meer gegeten! Kortom, hele mooie herinneringen gemaakt.’

Uit elkaar

In maart vorig jaar gingen André en Monique opnieuw uit elkaar, enkele maanden nadat hij haar ten huwelijk had gevraagd. Hazes ging vrijwel meteen samenwonen met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen, maar die relatie was geen lang leven beschoren. In september werd bekend dat Hazes voorlopig niet zou optreden vanwege een burn-out. Hij is ‘emotioneel uitgeput’. Voor heel 2022 is zijn agenda leeg geveegd.

