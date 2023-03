Montana geeft kijkje in vrijgezellenhuis en Abbey Hoes zet billen in de zon

Toen ik je zag Eg­bert-Jan Weeber speelt Antonie Kamerling: ‘Zwaarste rol uit mijn leven’

Spelen in de film Toen Ik Je Zag, naar het boek van Isa Hoes over haar leven met de in 2010 overleden Antonie Kamerling, ging Noortje Herlaar en vooral Egbert-Jan Weeber niet in de koude kleren zitten. De acteur besloot zelfs in therapie te gaan. ,,Dit was de zwaarste rol uit mijn leven.’’