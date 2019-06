Monty Python kondigt groots 50-jarig jubileum aan

Zo stoft de BBC zijn archieven af en wordt er zowel op de televisie als op de radio oud materiaal uitgezonden. Voor de radiospecials zijn zelfs nooit eerder uitgebrachte sketches opgeduikeld. Daarnaast kunnen fans vanaf september een maand lang herinneringen ophalen in de bioscoop BFI Southbank in Londen, waar films en afleveringen worden vertoond en een expositie te zien is.

Ook wordt op 5 oktober geprobeerd een wereldrecord te halen. Fans wordt opgeroepen om te verzamelen bij een nog onbekende locatie in Londen en verkleed te komen als Gumby, een terugkerend personage uit de sketches, om zo de grootste bijeenkomst van Gumby's ooit te houden. Of de leden van Monty Python zelf ook nog bij de festiviteiten aanwezig zijn of iets bijzonders gaan doen, is nog niet bekend.



Pythonesque

De overgebleven leden, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones en Michael Palin, laten wel weten graag stil te willen staan bij het jubileum. ,,Python heeft het overleefd omdat we in een 'Pythonesque' wereld leven. Extreme gekkigheid lijkt nu meer relevant dan dat het ooit is geweest’’, adus de groep.