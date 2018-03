Mooie verhalen in De Verdwijners

Ik was er even niet, gisteren. Opgelost was ik, weg, verdwenen van de aardbol, ik had alleen maar oor voor mijn telefoon, die voor radio speelde. Dat doet hij tegenwoordig heel vaak, naar het oude, analoge toestel luister ik nog zelden. Ik bevond mij in het radiouniversum van journalist en documentairemaker Maartje Duin.

Dat is een zeer prettige plaats om te zijn. Je bent ver weg van het lawaai van pop en het geklaag over slecht ijs in Amsterdam, je hoort geen duiders die het nieuws voor de gewone man behapbaar maken en keurig op een rijtje zetten, nee, bij Maartje Duin telt alleen de inhoud. Ze werkt onder andere voor Radio Doc, het wekelijkse documentaireprogramma op Radio 1.

Afgelopen donderdag won ze een prijs, de Publieksprijs Meestervertellers, van de Stichting Verhalende Journalistiek. Terecht, want een meesterverteller is ze. Ze won de prijs voor haar documentaire De Verdwijners, die gaat over het verlangen om je oude leven achter je te laten, van de aardbol te verdwijnen, er niet te zijn. Kan dat nog, in deze tijden waarin we meer dan ooit worden bekeken?

Maartje dwaalt met stadsdichter Maarten Inghels door Antwerpen. Hij probeert een route door de stad te maken waarop je door geen enkele camera bespied wordt. Dat is vrijwel onmogelijk.

Ze laat twee broers aan het woord, die op een dag in 1988 een brief van hun vader op de keukentafel vonden waarin stond dat hij van ze hield, maar wegging en nooit meer terug zou komen. Wat betekende dat, dat hij uit het leven ging stappen of emigreren? Ze reist af naar Turkije en bezoekt een Nederlandse vrouw die daar geheel alleen op een winderige berg woont.