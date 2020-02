Moorkop voer voor de talkshows, maar Jinek was afgeleid door de soezen op tafel

interview Friese Oscarkandi­daat Arjen Tuiten had bijna ‘nee’ gezegd tegen Disneyfilm met Angelina Jolie

18:03 Voor het eerst zijn twee Nederlanders genomineerd in dezelfde categorie bij de Oscars. Zowel grimeur Arjen Tuiten voor de Disneyproductie Maleficent: Mistress of Evil als zijn collega Tristan Versluis voor de oorlogsfilm 1917 is voorgedragen in de categorie Beste Make-Up en Haarstyling.