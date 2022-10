Morad El Ouakili vervangt Giel Beelen op NPO Radio 2

MET VIDEO 30 jaar lang verbeet topdanse­res Bonnie (48) de pijn: ‘Het was gewoon een verslaving’

In haar wereld is ze een icoon: topdanseres Bonnie Doets (48). Na 30 jaar stopt ze bij dansinstituut Scapino Ballet. Een gesprek over de dunne lijn tussen discipline en onderdrukking, over doordansen met gebroken tenen en optreden in de grootste theaters: ,,Op het podium voel ik mij pas veilig.”

1 oktober