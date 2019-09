Morad van Radio 1 biedt excuses aan voor antisemitische beller

,,De beller die ik alle ruimte gaf om zijn Jodenhaat uitgebreid toe te lichten, had nooit zo lang aan het woord mogen blijven. De commotie die dat moment heeft veroorzaakt is terecht en dat heeft mij aan het denken gezet. Ik had moeten ingrijpen toen ik doorhad wat voor vlees ik in de kuip had”, zei Morad aan het begin van zijn inbelprogramma.

Beller Mario reageerde dinsdagochtend in de uitzending op de stelling in de show, dat kinderen te veel verplichtingen hebben. Halverwege loopt zijn betoog uit de hand. De wereld wordt geleid door ‘geldgierig Jodengespuis’, stelt de beller, die ook zegt dat ‘die lui uitgeroeid moeten worden’. De presentator gaat nergens in het acht minuten durende gesprek tegen ‘Mario’ in, maar stelt vragen die nog meer antisemitische taal oproepen. Hij vraagt bijvoorbeeld: ,,Wat bedoel je met Jodengespuis?”. Als de beller uitlegt dat hij geen ‘enge racist’ is, antwoordt El Ouakili: ,,Natuurlijk, dat begrijp ik ook.’’

,,Vanuit mijn nieuwsgierigheid doorvragen was ongepast. Omdat dit soort abjecte ideeën gewoonweg fout zijn. Vanaf het moment dat de grove woorden ‘Jodengespuis’ en ‘uitroeien’ vielen, had ik het gesprek moeten beëindigen. Of de lijn verbreken.” Morad bood excuses aan voor het niet op tijd ingrijpen. ,,Ik begrijp dat ik daarmee mensen heb gekwetst en excuus is daarmee dan ook zeker op zijn plaats. Ik zal mijn best doen ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer voorkomt.”

Kritiek

De presentator van ‘de extra vroege ochtendshow’, die sinds januari elke werkdag op Radio 1 te horen is in de zendtijd van BNNVara, kreeg na het omstreden gesprek veel kritiek omdat hij geen weerwoord gaf. ,,De discussies die ik nu online lees over dat ik hem aan het woord liet, omdat ik een Marokkaans-islamitische achtergrond heb, en antisemitisme daarom goedkeur, doen mij wat. Wie mij al wat langer kent, weet beter. Ik hou van al mijn luisteraars, waar je ook vandaan komt.”