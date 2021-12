MovieInsiders’ Spaghettiwestern: Italiaanse cinema voor beginners

Maar eerst dus een recensie van Sorrentino’s meest recente werk: The Hand of God, een autobiografische film over opgroeien in het jungle-achtige Napels van de jaren 80, het verwerken van een trauma, buigen voor het levende kunstwerk Diego Maradonna én langzaamaan een passie voor cinema ontwikkelen. Is dit op het niveau van Sorrentino’s eerdere Oscarwinnende meesterwerk La Grande Bellezza?