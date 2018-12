Mowgli op Netflix: Jungle Book voor volwassenen

Van The Jungle Book, geschreven door Rudyard Kipling in 1894, bestaan diverse filmversies. Maar geen enkele bewerking kan vergeleken worden met de film die acteur/regisseur Andy Serkis maakte over de jongen Mowgli die opgroeit tussen de wilde dieren in de jungle. Die accepteren hem als een van hen, maar sommige vraatzuchtige exemplaren zien in hem ook een lekkere snack.