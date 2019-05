Muggen steken minder vaak als hit van Skrillex wordt gedraaid

Bloed

Voor het onderzoek werden twee groepen volwassenen blootgesteld aan de muggen. Het ene gezelschap werd in een stille ruimte gezet, het andere in een kamer waar de Skrillex-hit werd gedraaid. Waarom ze juist dat nummer kozen? Het bleek de geluidsfrequentie te hebben, waarvan werd vermoed dat die zou werken. Behalve minder seksuele activiteit van de muggen en minder prikken door de elektropop werd nog iets ontdekt. Op momenten dat Scary Monsters And Nice Sprites klonk, prikten vrouwtjesmuggen (de mannetjes steken vrijwel nooit. red.) nog steeds een beetje, maar ze zogen minder vaak of helemaal geen bloed op dan onder stille omstandigheden.

Met de testresultaten in de hand, gaan de wetenschappers aan de slag met vervolgonderzoek. Doel is een apparaatje te ontwikkelen dat de frequenties van Scary Monsters And Nice Sprites nabootst. Hoe dan ook willen de experts meer weten over de effecten van geluid op muggen die allerlei infectieziekten zoals malaria kunnen overbrengen. Voor consumenten die gevoelig zijn voor muggenbeten hebben de onderzoekers slecht nieuws. Het positieve effect van Skrillex is alleen aangetoond onder laboratoriumomstandigheden. Het hard of zacht draaien van de muziek in een slaapkamer die vergeven is van de muggen is zo goed als zinloos.