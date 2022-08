Fans van de Rolling Stones kunnen rustig aan doen, wie idolaat is van Golden Earring moet haast maken. Museum RockArt in Hoek van Holland is momenteel een walhalla van Earring-historie, met onder meer oude drumstellen van de tijd voor Cesar Zuiderwijk, maar ook de gitaren waarmee George Kooymans Radar Love en When the lady miles opnam. Er bestaat zelfs Golden Earring autodrop. Toch is het stilaan tijd voor wat verandering; binnenkort krijgen de Rolling Stones tijdelijk de hoofdrol.