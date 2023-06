Musical Kimberly Akimbo is met vijf prijzen grote winnaar bij Tony Awards

De musical Kimberly Akimbo heeft zondag de meeste prijzen gewonnen tijdens de 76ste uitreiking van de Tony Awards. De Broadway-productie sleepte in United Palace in New York vijf beeldjes in de wacht.

Kimberly Akimbo, het verhaal van een tiener die vijf keer sneller veroudert dan normaal, won onder meer in de categorieën beste musical, beste muziek en beste actrice in een musical. Ook de musicals Life of Pi, Shucked en Some Like It Hot vielen in de prijzen. De Tony voor beste theaterstuk ging naar Leopoldstadt, een Holocaustdrama geschreven door de 85-jarige Britse toneelschrijver Tom Stoppard.

J. Harrison Ghee won de Tony voor beste acteur in de musical Some Like It Hot. Niet eerder won een acteur die zich als non-binair identificeert een Tony voor een hoofdrol. Met Alex Newell won een tweede non-binaire persoon voor het eerst een Tony voor een bijrol, met de musical Shucked. Victoria Clark ontving de Tony voor beste actrice in een musical voor haar hoofdrol in Kimberly Akimbo.

Some Like It Hot was met dertien nominaties de grootste kanshebber. De musicals & Juliet, Shucked en New York, New York werden ieder negen keer genomineerd. De uitreiking werd net als vorig jaar gepresenteerd door de Amerikaanse actrice Ariana DeBose.

Regisseur David Stone van "Kimberly Akimbo" neemt de award in ontvangst voor Beste Musical.