Musical over Elfstedentocht in trek: 17.500 kaarten verkocht

De Tocht gaat over vijf jeugdvrienden die de Elfstedentocht willen gaan rijden en is in navolging van de grootschalige productie Soldaat van Oranje ook een zogenaamde ‘spektakelmusical’. Dat wil zeggen dat voor de opvoering ervan een compleet nieuw theater wordt gebouwd, waarin een ijsvloer van 2000 vierkante meter komt te liggen. Musical De Tocht gaat in oktober 2022 in Leeuwarden in première.