Musical over Tina Turner komt naar Nederland

Afgelopen weekend ging Tina in première in Hamburg en is er is inmiddels ook een productie voor Broadway in de maak. Albert Verlinde kondigde de Nederlandse productie van de hitmusical gisteravond aan bij Eva Jinek.



,,Sinds ik de wereldpremière van TINA - De Tina Turner Musical bijwoonde in Londen heeft het indrukwekkende levensverhaal van Tina Turner mij niet meer losgelaten", zegt Albert. ,,Haar leven is nooit eerder op zo'n authentieke en krachtige manier getoond. De musical vertelt een eerlijk en tegelijkertijd ongelooflijk succesverhaal, verweven met Tina's talloze wereldhits."



Het is nog niet bekend welke acteurs in de Nederlandse Tina te zien zullen zijn. Er volgen nog audities voor de hoofdrol van Tina Turner en de overige acteurs, zangers en dansers voor de Nederlandse productie. Albert Verlinde zoekt niet beslist een bekende ster voor de rol van Tina: ,,Bij de productie in Londen melden zich ook Nederlandse meisjes met vreselijk veel talent. En in de musical The Bodyguard hadden we Romy Monteiro, ik hoop voor Tina op weer zo'n nieuwe ontdekking.”