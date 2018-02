Musical Soldaat van Oranje gaat voor record van 8 jaar

Weduwe Simone Kleinsma moet nog altijd wennen aan stilte thuis

10:18 Simone Kleinsma (59) moet nog altijd wennen aan de stilte in huis die er is gevallen nadat haar echtgenoot Guus Verstraete vorig jaar maart op 69-jarige leeftijd overleed. ,,Ik laat de radio vaker aanstaan in huis, het is erg wennen aan de stilte, na 31 jaar met Guus", vertelde ze gisteren in het televisieprogramma College Tour.