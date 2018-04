Musical The Color Purple gaat gebukt onder matig acteerwerk

Het mooiste moment van de avond valt al vrij vroeg. Een vocaal spektakel van acht damesstemmen op de krachtige-vrouwenstemmen-hymne Zeg Nee. Gospel, close harmony en vocaal trapezewerk; het is een genot voor het oor. Zeker in het musicalgenre waarin gedragen zingen zo vaak wordt verward met goed zingen.



Zo biedt The Color Purple meer muzikale hoogtepunten. Het swingende Vind het knopje bijvoorbeeld, gezongen door Ana Milva Gomes, die als de flamboyante entertainster Shug Avery sowieso de attractie van de avond is. Dat uitgerekend een bijrol zo opvalt, zegt helaas iets over het niveau van deze musicalbewerking van de briefroman van Alice Walker uit 1983. Het verhaal, dat in zijn filmgedaante uit 1985 met Whoopi Goldberg zo mogelijk nog bekender werd, is voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Engelse versie bestaat al tien jaar.