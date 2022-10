Musicalacteur Martijn Vogel (31) getroffen door herseninfarct: ‘Alsof komeet me raakte’

‘Ik vind het nog steeds moeilijk om te accepteren dat mijn lijf iets anders in gedachten had die dag dan ikzelf, want ik had nog wat afspraken staan. Om dit op deze leeftijd mee te maken voelt gek en eenzaam. Daarom vind ik het goed om er open over te praten, want wellicht zijn er ook anderen die dit hebben meegemaakt of (hopelijk niet) mee gaan maken.’