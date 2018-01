Muziek Boef niet verwijderd uit misdaadfilm Patser

,,Het feit dat het nummer goed bij de film past, staat los van de discussie over Boef nu", zegt een woordvoerster. ,,Het is een van de twintig nummers op de soundtrack. Daar gaan we niets aan veranderen."

Het nummer is in de film beland dankzij Ali B, de manager van Boef die ook een rol in Patser speelt. De thriller gaat over vier jongeren uit Antwerpen die een cokedeal saboteren en de drugs zelf verpatsen. Ook Eric Corton speelt een rol in de film die eind januari in première in België gaat.

Boef, echte naam Sofiane Boussaadia, kwam in opspraak nadat hij in een filmpje drie meisjes die hem een lift aanboden voor hoeren had uitgemaakt. Hij bood excuses aan voor zijn uitspraken, maar een aantal radiozenders boycotten de rapper sindsdien. Ook zijn sponsors trekken hun handen van hem af en verscheidene festivals cancelden optredens.

Dronken

Het label waar Boef onder valt en waar Ali B directeur van is, liet eerder los geschrokken te zijn van de uitlatingen. ,,Hij heeft ons uitgelegd dat hij dronken een Snapchat had geplaatst waarna hij de volgende dag bestookt werd met reacties. Hij voelde zich aangevallen en heeft in een vlaag van woede impulsief gereageerd. Hij maakte zelf de vergelijking met als je in een ruzie met een naaste iets zegt wat je achteraf niet echt meent. We zijn blij dat hij zelf excuses heeft gemaakt en staan daar achter”, aldus SPEC Management, dat ook artiesten als Ronnie Flex, Brace en Keizer in de stal heeft.