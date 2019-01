Muziekfilms redden bioscoopjaar 2018

De muziekfilms Bohemian Rhapsody (1.329.974 bezoekers) en Mamma Mia! Here We Go Again (963.895 bezoekers) hebben het filmjaar 2018 voor de Nederlandse bioscopen gered.

De film over Queen-voorman Freddie Mercury en het vervolg op de ABBA-musical trokken vorig jaar het meeste bekijks. Daarmee werd een dreigende daling van het bioscoopbezoek afgewend.

Door toedoen van de lange zomer en de onverwacht hoge interesse in het WK Voetbal zakte het bioscoopbezoek in de zomer fors in. De bioscopen leken af te stevenen op een forse daling ten opzichte van 2017, maar door de eindsprint in de laatste maanden bleef het verlies beperkt tot 0,8 procent op een totaal van 35.715.451 verkochte kaartjes.

Effecten in je bioscoopstoel

De omzet steeg zelfs met 3.5 procent. De filmbranche zette in 2018 in totaal 312.405.029 euro om. De stijging komt door toedoen van de meest modern geoutilleerde bioscopen, PLF (Premium Large Format), waaronder de IMAX-Theaters (het grootste filmdoek), Dolby Cinema (met het beste geluid) en 4DX-theaters, waar het publiek in de bioscoopstoel allerlei effecten aan den lijve ervaart. Deze bioscopen vragen toegangsprijzen die boven het gemiddelde tarief van 8,75 euro liggen.

Volgens Hajo Binsbergen (bestuurslid van de belangenvereniging Filmdistributeurs Nederland) ondervindt het filmbezoek in Nederland geen noemenswaardige hinder van streamingdienst Netflix die vorig jaar ook enkele titels in de bioscoop plaatste. ,,Mensen willen nog steeds films op een zo groot mogelijk doek bekijken. Dat is toch een heel andere ervaring dan thuis kijken naar Netflix. Het zit elkaar duidelijk niet in de weg.’’

Van eigen bodem

Net als in 2017 beleefde de Nederlandse film een mager jaar in 2018. De vervolgkomedie Bon Bini Holland 2 werd met 406.430 bezoekers de grootste bioscoophit van eigen bodem. Oscarinzending Bankier van het Verzet zat daar met 406.015 verkochte kaartjes net onder. De grootste flop was het historische epos Redbad van regisseur Roel Reiné. In plaats van de verwachte 400.000 bezoekers kwamen er 41.672 liefhebbers opdagen.

De bioscoopbranche zit het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. Films als The Lion King, It 2, Godzilla, The Joker, Aladdin en de nieuwe Star Wars-film moeten garant staan voor hoge cijfers. Behalve het WK voetbal voor vrouwen zijn er geen grote sportevenementen die een nadelige invloed kunnen hebben.

Top 10 best bezochte buitenlandse films

1 Bohemian Rhapsody 1.329.974 bezoekers

2 Mamma Mia! Here We Go Again 963.895 bezoekers

3 Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald 905.488 bezoekers

4 Avengers: Infinity War 874.537 bezoekers

5 Incredibles 2 851.590 bezoekers

6 Jurassic World: Fallen Kingdom 805.263 bezoekers

7 Black Panther 775.084 bezoekers

8 Mission: Impossible – Fallout 636.704 bezoekers

9 Fifty Shades Freed 604.816 bezoekers

10 Hotel Transsylvanië 3 565.652 bezoekers